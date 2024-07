Efteling

Efteling lanceert speciale website voor Efteling Grand Hotel: 'Klaar voor een grand entree?'

De marketingcampagne voor het nieuwe Efteling Grand Hotel gaat beginnen. Vandaag lanceerde het attractiepark een speciale website voor het hotelcomplex, met een nieuwe artwork. Bovendien kunnen geïnteresseerden zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden over de reserveringen.

Op dit moment is het plaatsen van een reservering nog niet mogelijk. Ook de tarieven moeten nog bekendgemaakt worden. "Klaar voor een grand entree?", valt er te lezen. "Het Efteling Grand Hotel verschijnt binnenkort aan de horizon in de Wereld vol Wonderen. Meld je vrijblijvend aan en krijg als eerste de mogelijkheid tot het reserveren van een kamer of suite."

Het hotel zal niet goedkoop worden: men presenteert het Efteling Grand Hotel als het meest chique en luxe hotel binnen de wereld van de Efteling, op een hoger niveau dan vakantiepark Bosrijk en het bestaande Efteling Hotel. Het is voor het eerst dat bezoekers ín het park kunnen overnachten.



Luxe en verfijning

In 2025 vindt de opening plaats. Het nieuwe hotelgebouw verrijst momenteel in het entreegebied van de Efteling, tussen het Huis van de Vijf Zintuigen, het Sprookjesbos en Fabula. Sommige kamers kijken uit over de Aquanura-vijver. "Een reis naar luxe en verfijning", zegt de Efteling er zelf over.



"Verblijf in een residentie met grandeur in het hart van de Efteling. Laat je verwennen en verrassen op niveau door een bijzondere hotel-equipe. Met persoonlijke aandacht maakt het Efteling Grand Hotel elk verblijf extra groots."



Hoogste kwaliteit

De site, te vinden op efteling.com/grand-hotel, deelt ook meer info over de indeling: er komen 140 hotelkamers en suites in vier verschillende kleurenthema's: Sprookjesbos (groen), Aquanura (blauw), Huis van de Vijf Zintuigen (bruin) en Pardoes Promenade (rood). In totaal telt het hotel 644 "comfortabele en luxe bedden met kussens en dekbedden van de hoogste kwaliteit".