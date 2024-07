Beekse Bergen

Getuigen gezocht van ongeval Beekse Bergen: zwaar letsel bij meisje van 4

Een meisje van 4 jaar is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in de Beekse Bergen. Dat gebeurde toen het kind door een jongen van een hoog speeltoestel werd geduwd in Speelland, het familiepretpark naast het Safaripark.

De moeder van het slachtoffer is nu online op zoek naar getuigen. Ze plaatste een getuigenoproep op Facebook. "Op zondag 14 juli omstreeks 12.30 uur is ons dochtertje van 4 jaar oud in Speelland van een hoog speeltoestel geduwd van een jongen", schrijft Celina van Hulst-Passchier.

"Hierbij heeft ons dochtertje zwaar aangezichtsletsel opgelopen. Het is de vraag of zij haar linkeroog zal kunnen behouden." De familie is "dringend op zoek naar mensen die dit ongeval hebben zien gebeuren".



Steunbetuigingen

Men zou naar eigen zeggen graag in contact komen met de ouders van deze jongen. Wie bij het incident aanwezig was of iemand kent die er getuige van was, kan een bericht sturen via Facebook. Online krijgt de moeder veel steunbetuigingen.