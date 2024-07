Efteling

Iconische Efteling-stem Wieteke van Dort op 81-jarige leeftijd overleden

Wieteke van Dort is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. De bekende actrice en zangeres sprak voor de Efteling in de loop der jaren zeer veel sprookjes en verhalen in. Zo is Van Dort te horen als de vertelstem van vijf Sprookjesbos-taferelen: Roodkapje, De Rode Schoentjes, Raponsje, de put van Vrouw Holle en De Zes Zwanen.

Ook leende ze haar stem aan de heks van Hans en Grietje, die al ontelbaar keer "Knibbel, knabbel, knuisje..." door het park liet galmen. Verder is ze te horen in het Lavenlaar, als de verteller van het verhaal over het Volk van Laaf in het Loerhuys. Wie in het Efteling Museum een oude interactieve plattegrond activeert, de Automatische Informateur, hoort eveneens de stem van Van Dort.

Daarnaast zijn er meerdere opnames gemaakt die niet in het park worden gebruikt, namelijk voor de sprookjes De Magische Klok, De Zes Dienaren en De Indische Waterlelies. De actrice kwam ooit in aanraking met de Efteling door het opnemen van een reclamespotje. Als dank ontving ze daarvoor een abonnement voor het leven, dat ze tot haar dood regelmatig gebruikt heeft.



Podcast

Eerder dit jaar was Wieteke van Dort te gast in de Efteling-podcast Kleine Boodschap, waarin ze samen met presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers herinneringen ophaalde over haar Efteling-werk. In ruim drie kwartier vertelde wat ze nog wist over de Efteling-projecten. De opname vond plaats op 25 januari.



Van Dort werd op 16 mei 1943 geboren in de Indonesische stad Surabaya. Ze kwam als tiener naar Nederland, waar ze onder meer een hoop kinderprogramma's presenteerde. In mei dit jaar werd duidelijk dat de actrice kanker had. Ze legde toen haar werkzaamheden neer. Haar echtgenoot Theo Moody (86) stierf vorige week maandag.



Dankbaar

In een reactie noemt een woordvoerster van de Efteling het bericht over het overlijden van Van Dort "heel verdrietig nieuws". "Haar stem is bij veel sprookjes in het Sprookjesbos te horen. We zijn heel dankbaar voor haar betrokkenheid bij de Efteling en we wensen familie en nabestaanden veel sterkte de komende tijd."