Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park heropent spookhuis na metamorfose: nieuwe scènes en bewoners

Het spookt weer in Europa-Park. Na een renovatie van enkele maanden heeft het Duitse pretpark de griezelattractie Geisterschloss vandaag heropend onder de naam Castello dei Medici. Verschillende scènes zijn opnieuw vormgegeven. Daarnaast werd animatronics aangepast. De originele term Geisterschloss prijkt nog wel op de voorgevel.

Het nieuwe achtergrondverhaal gaat over de mysterieuze bewoner Lorenzo dei Medici, lid van de invloedrijke Italiaanse Medici-familie. Die regeerde van de vijftiende tot de achttiende eeuw over Florence en Toscane. "Zijn succes komt abrupt tot een einde door de verraderlijke familie Pazzi", laat Europa-Park weten.

"Lorenzo wil wraak nemen en komt in het bezit van een oude stenen tablet met vreemde symbolen en betekenisvolle geschriften." Daaruit blijkt dat hij het eeuwige leven kan krijgen als hij de instructies opvolgt. Of dat gelukt is, ontdekken bezoekers tijdens de vier minuten durende rit in de vernieuwde darkride.



Brandveiligheid

Het spookhuis is sinds 1982 te vinden in het Italiaanse themagebied van Europa-Park. Bij de werkzaamheden, die begin januari begonnen, werd ook de brandveiligheid van het gebouw onder de loep genomen. Om die reden vonden afgelopen winter opvallende inspecties plaats terwijl de attractie nog in bedrijf was.