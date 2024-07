Kermis

Foto's: dit zijn de grootste attracties op de Tilburgse kermis 2024

De grootste kermis van de Benelux is weer neergestreken in Noord-Brabant. Tot en met zondag 28 augustus staat de binnenstad van Tilburg vol met honderden attracties en kramen. Looopings brengt de hoogtepunten op attractiegebied in beeld in een uitgebreide fotoreportage.

Sommige attracties staan voor de eerste keer in Tilburg. De opvallendste namen dit jaar zijn Wild Wasser, Konga, Bon Voyage, Reactor, Entertainer, The Beast, Aeronaut, Time Machine The Coaster, Energizer, Power Surge, Toxic, Ghost Rider, Laser Pix en Aviator.

Andere noemenswaardige attracties zijn Fun Factory, Snow Jet, Disco Jumper XXL, Entia - World of Adventure, Family Coaster, Mega Slide, Crazy Dance, Rupsbaan, Hell Raiders, Happy Spider, Boobytrap Hotel, Heroes City, Power Polyp, Air Race Bungee, X Factory, Thriller, El Mundo, TK Dancer, Adventure Bay, Time Trip, Chaos, Spinning Coaster, Break Dance, Dance Jumper en Rescue.



Stadhuisplein

Op het Besterdplein is een nostalgische kermis ingericht, met onder andere spookhuis Nightmare Castle en een gratis toegankelijke kermistentoonstelling. Het NS-Plein huisvest een Tirolerdorp met livemuziek. Het Stadhuisplein kreeg een andere invulling: daar werd het kermisterrein iets groter.



De bierhal is omgedoopt tot Jupiler Bierhal Plein. Naast reuzenrad Bon Voyage staat tot en met dinsdag een kraampje van Pretparkwinkel.nl. Daar zijn niet alleen officiële artikelen van de Tilburgse kermis verkrijgbaar, maar ook Looopings-souvenirs.



Energydrink

Men verkoopt er eveneens bijzondere blikjes energydrink, in de stijl van de attracties Toxic en Energizer. De gemeente benadrukt dat er veel stappen zijn gezet op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt de CO2-uitstoot voor een groot deel verminderd dankzij speciale aggregaten.



Onder de noemer Kermisfestival Tilburg is er een uitgebreid randprogramma, met feestjes, activiteiten en vertrouwde elementen als Roze Maandag en een zomercarnaval. In samenwerking met Bonheur Horeca Groep kon zaterdagavond gedineerd worden tussen de botsauto's.