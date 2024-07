Mirabilandia

Italiaans pretpark viert Halloween in de zomer

In Italië begint Halloween al in de zomer. Attractiepark Mirabilandia heeft goed nieuws voor horrorfans die niet kunnen wachten tot oktober: in augustus vindt het speciale halloween-evenement Suburbia Summer Nightmare plaats, met zombies, monsters en een illusieshow.

Het park blijft dan toegankelijk tot 23.00 uur. Om 20.00 uur opent de poort naar Suburbia, een spookachtige stad bewoond door vreemde wezens. Waaghalzen kunnen onder meer dwalen door een mortuarium of de cellen van een psychiatrische inrichting.

Illusionist Antonio Casanova staat op het podium met de theatershow Breathless - La Sfida della Paura. Het bestaande spookhuis The Walking Dead in parkdeel Far West Valley gaat ook open, met een minimumleeftijd van 12 jaar. Daar moeten aparte tickets voor gekocht worden.



Voorproefje

Suburbia Summer Nightmare duurt van zaterdag 10 tot en met donderdag 15 augustus. Mirabilandia benadrukt dat het gaat om een voorproefje voor het grote halloweenfestival dat in de herfst van start gaat.



Het is niet voor het eerst dat de Italianen in de zomer al halloween-activiteiten aanbieden. "We hebben ervoor gekozen om het publiek Halloween te presenteren in een seizoen dat er niets mee te maken heeft", zegt directeur Riccardo Capo. "En de bezoekerscijfers geven ons gelijk."