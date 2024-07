Compagnie des Alpes

Toch geen nieuw pretpark in Brussel: plan voor Spirouland van tafel

Er komt toch geen nieuw overdekt pretpark in de Belgische hoofdstad Brussel. Jaren geleden werden plannen onthuld voor Spirouland, een attractiepark rond verschillende stripfiguren. In 2021 bleek dat achter de schermen nog steeds aan het project gewerkt werd. Nu hebben de initiatiefnemers er alsnog de stekker uit getrokken.

Dat vertelt Thierry Meeùs, oprichter van de Brusselse attractie Mini-Europe, in een interview ter gelegenheid van zijn afscheid. De toekomst van de miniatuurwereld stond geruime tijd op losse schroeven: het park zou plaats moeten maken voor nieuwbouw. Uiteindelijk is besloten dat Mini-Europe in ieder geval tot 2032 kan blijven bestaan.

Voor een pretparkconcurrent in de omgeving hoeft Meeùs naar eigen zeggen voorlopig niet te vrezen. "Het geplande Spirouland heeft zich teruggetrokken", laat hij weten in gesprek met nieuwssite Bruzz. Spirouland zou uitgebaat worden door Compagnie des Alpes, de pretparkgroep van onder andere Walibi, Bellewaerde en Parc Astérix.



Marsupilami

Woordvoerders van Compagnie des Alpes hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Spirouland had moeten draaien om stripfiguren als Robbedoes en Marsupilami. In Frankrijk is al sinds 2018 een openluchtpark te vinden met een vergelijkbaar concept: Parc Spirou. Dat staat echter los van Compagnie des Alpes.