Nieuws

Rookverbod in alle Belgische pretparken en dierentuinen vanaf 1 januari 2025

Voor rokende bezoekers van Belgische attractie- en dierenparken gaat na de jaarwisseling iets veranderen. Vanaf woensdag 1 januari 2025 geldt in alle pretparken en dierentuinen in België een rookverbod, met uitzondering van afgebakende rookzones. Nog niet alle parken hadden die regel ingevoerd.

Zo zullen Bobbejaanland en Boudewijn Seapark hun rookbeleid moeten aanscherpen. Daar mochten bezoekers eerder gewoon een sigaret, e-sigaret of vape gebruiken op paden en pleinen. Ook Monde Sauvage, Pakawi Park, Mini-Europe en Familiepark Harry Malter hanteerden nog geen algemeen verbod.

Andere bestemmingen kwamen eerder al in actie. Zo introduceerden dierentuinen Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael al in 2016 een verbod op roken in de openlucht. Plopsaland De Panne en Plopsa Coo Ardennes deden roken in 2023 in de ban, gevolgd door Walibi Belgium, Bellewaerde Park en Pairi Daiza in 2024.



Geen doorgangsgebied

Rookzones moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Zo eist de overheid dat de gebieden uit het zicht liggen en goed afgebakend zijn, bijvoorbeeld door te werken met een omheining. Het mag geen doorgangsgebied zijn. Verder moet de zone zo ingericht worden dat de rook zich niet te veel kan verspreiden naar het rookvrije gedeelte. Tot slot is er duidelijke bebording nodig.



Wanneer het rookverbod niet wordt nageleefd, riskeren parken én bezoekers een geldboete van 208 tot 8000 euro. De inspectiedienst van overheidsorganisatie FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles. Bij herhaaldelijke overtredingen kan een attractiepark of dierentuin gesloten worden.



Kermissen

Het wettelijke rookverbod geldt vooralsnog niet voor kermissen in België. Ook de parkeerterreinen bij de pret- en dierenparken vallen buiten de wetgeving, tenzij een uitbater er zelf voor kiest om daar een verbod in te voeren.