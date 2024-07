Efteling

Efteling introduceert Achtbanenboekje: 'Voor iedereen met stalen zenuwen'

De Efteling komt met een bijzondere manier om attractiefoto's te bewaren. Wie een actiefoto aanschaft bij een achtbaan, kan sinds kort ook het speciale Achtbanenboekje bestellen. Daarin staan foto's en feitjes van de zes rollercoasters in de Efteling: de Python, Vogel Rok, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Baron 1898 en Max & Moritz.

Men vermeldt steeds het achtbaantype, de openingsdatum, de topsnelheid, het aantal inversies, de hoogte, de baanlengte en de ritduur. De pagina's zijn opgemaakt in de stijl van de betreffende attracties. Ook wordt iets verteld over de geschiedenis en werking van achtbanen in het algemeen.

Achterin is een plek gereserveerd voor het plaatsen van een eigen actiefoto. Ook kan aangegeven worden welke Efteling-coasters bereden zijn en op welke datum. Het Achtbanenboekje is voor 12,50 euro verkrijgbaar bij de fotopunten van de achtbanen. "Voor iedereen met stalen zenuwen", luidt de ondertitel.