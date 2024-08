Efteling

Efteling-experiment verloopt goed: weinig klachten over virtuele wachtrij Droomvlucht

Een experiment met een virtuele wachtrij bij Droomvlucht in de Efteling lijkt opvallend goed te verlopen. Bij eerdere proeven met virtuele wachtrijen in het sprookjespark klonk steevast ontzettend veel kritiek van zowel Efteling-fans als reguliere bezoekers. Dit keer wordt er nauwelijks geklaagd: over het algemeen functioneert het systeem prima.

De Efteling introduceerde de afgelopen jaren al virtuele wachtsystemen bij de Python, Symbolica, de Monorail bij het Volk van Laaf, De Oude Tufferbaan en Carnaval Festival. Steeds ging er een hoop mis. Bij Carnaval Festival werd het experiment zelfs tijdelijk stilgelegd omdat de veiligheid van gasten en personeel niet gegarandeerd kon worden.

Ondanks de reeks mislukkingen blijft de Efteling volhouden dat virtuele wachtrijen de toekomst hebben. In de doelen voor de komende jaren is opgenomen dat wachttijden in 2030 nog maximaal twintig minuten mogen bedragen. Dat wil men bereiken met "nieuwe wachtmethodes". Deze zomer kan het publiek voor het eerst virtueel wachten bij Droomvlucht.



Zes mensen

Het is mogelijk om via de Efteling-app een gratis reservering te plaatsen voor één tot zes mensen, zodra gebruikers in de buurt zijn van de attractie. Vervolgens krijgen ze een tijdvak te zien waarin ze mogen terugkomen. In de tussentijd mogen ze iets anders gaan doen in het park. Personen die daar geen zin in hebben, kunnen gewoon in de reguliere rij aansluiten.



Laatstgenoemde element zorgt ervoor dat er dit keer veel minder kritiek is dan bij de andere proeven. Voorheen moesten bezoekers verplicht de app gebruiken. Wie een Droomvlucht-ritje niet wil plannen, ondervindt nu geen grote problemen. Wel staan bezoekers in de normale rij iets langer te wachten. Een deel van de capaciteit van de attractie wordt immers ingenomen door de virtuele rij.



FastPass

De Efteling doet echter niets vooruitstrevends: de huidige virtuele wachtrij bij Droomvlucht functioneert ongeveer hetzelfde als het gratis FastPass-concept dat Disney al in de jaren negentig hanteerde. Het grootste verschil is dat Disney werkte met papieren kaartjes, terwijl de Efteling een smartphone-app inzet voor het maken van een reservering.



Toch is de virtuele wachtrij bij Droomvlucht niet perfect. Zo is het huidige concept behoorlijk fraudegevoelig: iedereen kan een reservering plaatsen voor maximaal zes personen, ook als de groepsgrootte in werkelijkheid kleiner is. Er is geen koppeling met entreebewijzen of abonnementen en er geldt geen limiet wat betreft het aantal reserveringen.



In de buurt

Bezoekers die handig zijn met de app, kunnen zelfs op de drukste dagen meermaals achter elkaar zonder te wachten in Droomvlucht. Online klinkt ook commentaar op het feit dat gebruikers in de buurt van de attractie moeten zijn om een reservering te maken: het zou juist ideaal zijn om een plek in de virtuele wachtrij te claimen aan de andere kant van het park.



Andere kritiekpunten hebben betrekking op het uiterlijk. Voor de majestueuze ingang van Droomvlucht, ontworpen door Ton van de Ven, staan nu palen met grote borden. Ontzettend zonde, concluderen Efteling-fans op social media. Het gaat uiteraard om een tijdelijke aanpassing. Als de proef na het hoogseizoen ten einde is, zullen de borden weer verdwijnen.



Meer keuze

De volgende stap voor de Efteling wordt het introduceren van virtuele wachtrijen bij verschillende attracties tegelijk. Nu kan alleen Droomvlucht nog online gereserveerd worden. Het is de vraag hoe een dagje Efteling zal verlopen als bezoekers meer keuze hebben bij het plannen van attracties.