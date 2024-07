Efteling

Efteling-fans kritisch over zomers avondprogramma: 'Dat is toch schraal?'

De Efteling oogst kritiek met het entertainmentprogramma tijdens het zomerseizoen. Het attractiepark is deze zomer elke dag geopend tot 22.00 uur, maar de meeste acts stoppen al twee uur eerder. Dat moet anders, zeggen verschillende prominente Efteling-liefhebbers. "Ik vond het toch nogal schraal", zegt podcastpresentator Tim Hinssen bijvoorbeeld.

Hij wilde onlangs wat voorstellingen bekijken in de avond. "En toen kwamen we toch wel een beetje van een koude kermis thuis. Want wat bleek nou? Eigenlijk is er na 20.00 uur 's avonds nergens meer entertainment in het park." Hinssen, die Efteling-podcast Kleine Boodschap presenteert met compagnon Paul Sprangers, noemt het "bizar" en "raar". "Wil je iedereen dan rond een uur of 20.00, 21.00 uur het park uit hebben?"

Co-host Sprangers wijst erop dat er om 20.00 uur nog wat acts starten: Anderberg Musikverein en The Red Nose Boogie Boys. "En dan is het gewoon klaar. Dat is het laatste entertainment van de avond. Het houdt gewoon vroeg op." Hinssen denkt met weemoed terug aan de tijd dat de Efteling een zomerfestival organiseerde met entertainment tussen 19.00 en middernacht. "En nu is er na 20.00 uur geen zak meer te doen in het park."



Zomerfeestje helemaal voorbij

Hij kan er met zijn pet niet bij. "Dat is toch schraal? Dan heb je een Zomer Efteling en dan is-ie eigenlijk gewoon alleen overdag." Emile Vierus van YouTube-talkshow Theme Park Late Night komt tot dezelfde conclusie. "Het is wel vroeg klaar allemaal", verzucht hij. "Om 20.30 uur is het hele zomerfeestje al helemaal voorbij."



Myrthe Veth merkte op hoe het Zomerstrand dan "gewoon dood" is, terwijl alle eetgelegenheden geopend blijven. Daar wordt dan echter niets meer verkocht. Vierus: "Er is daar niemand. Daarom vind ik het best wel een rare keuze. Je verkoopt op dat moment niks. Je moet echt zorgen dat daar gezelligheid is, toch?"



Vroegere zomeravonden

Ook in de gerenommeerde podcast Ochtend in Pretparkland werd het avondentertainment van de Efteling besproken. "Ik mis zo hard die sfeer van die vroegere zomeravonden in de Efteling", geeft presentator Erwin Taets aan. Het aanbod is niet meer zo goed als voorheen, vindt hij. "Vooral ook het feit dat er geen apart avondprogramma is."



Na 20.00 uur is er niets speciaals meer te beleven. "Dat maakt die avonden eigenlijk wat mij betreft heel weinig bijzonder. En volgens mij betekent het ook dat voor heel veel dagjesgasten er geen extra drijfveer is om zeker op een rustige zomerdag helemaal tot het eind van de dag te blijven."



Negen Pleinen Festijn

Van 2012 tot en met 2019 stond de Efteling 's zomers in het teken van het Zeven Pleinen Festijn en het Negen Pleinen Festijn. Het park bleef aanvankelijk geopend tot 00.00 uur op zaterdagen in juli en augustus. In 2017 werd de sluitingstijd vervroegd naar 23.00 uur, maar ter compensatie vond het evenement toen ook plaats op vrijdagen.



Eind 2019 werd besloten om het zomerconcept om te gooien. Tegenwoordig is de Efteling in de zomermaanden dagelijks geopend tot 21.00 of 22.00 uur. In plaats van feestelijke optredens met artiesten is gekozen voor een andere opzet, met meer ingetogen acts die iets te maken hebben met de attracties.