Efteling: Danse Macabre

Zwarte kat neemt plaats bij ingang van Efteling-attractie Danse Macabre

Bij de nieuwe attractie Danse Macabre in de Efteling is een prominente bewoner gearriveerd. Bovenop een afgebrokkelde pilaar naast de ingang ligt nu een zwart katje. Hoewel het kleine dier vrij schattig oogt, weten we dankzij het verhaal achter de attractie dat de aanwezigheid van de kat niet veel goeds belooft.

Het katje komt voor in verschillende uitingen rond Danse Macabre. Tegelijkertijd zien we regelmatig een angstaanjagende duivelskop, die wel wat weg heeft van een katachtig figuur. Bij de entree worden passerende bezoekers alvast geconfronteerd met de kat, die door fans liefkozend spookpoes wordt genoemd.

Het beest is ook de naamgever van taverne In den Swarte Kat, onderdeel van griezelgebied Huyverwoud. De kat, die in maart al voorkwam in een making-of-aflevering, heeft ogen in twee verschillende kleuren. Afgelopen week verscheen op een pilaar aan de andere kant een beeldje van een mysterieuze monnik.