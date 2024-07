Efteling

Politie massaal naar de Efteling na dreigement: kantoor ontruimd, show geannuleerd

Bij het hoofdkantoor van de Efteling was vanmiddag een forse politiemacht aanwezig. De politie rukte massaal uit naar aanleiding van een dreigement van een verwarde Belg. Dat bevestigen woordvoerders van de Efteling en de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant aan Looopings.

"Met het oog op de veiligheid nemen we dergelijke signalen altijd heel serieus en de Efteling ook", zegt de politievoorlichtster. Volgens ooggetuigen kwamen maar liefst acht politiewagens ter plaatse. Uit voorzorg is besloten om stuntshow Raveleijn om 15.00 uur niet door te laten gaan.

Verder werd het aangrenzende Raveleijn-kantoorgebouw ontruimd. Bij een onderzoek heeft men niets noemenswaardigs aangetroffen. "Er kon vrij snel afgeschaald worden." Om 17.00 uur is er gewoon weer een Raveleijn-voorstelling.



Thuis aangehouden

Over de inhoud van de melding werden in eerste instantie geen mededelingen gedaan. Later bleek dat een Belg in verwarde toestand de Efteling telefonisch had bedreigd. Met hulp van de Belgische politie kon de man thuis aangehouden worden.