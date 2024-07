Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Slagharen viert Wild West Summer met optredens en stuntshow

Attractiepark Slagharen blijft deze zomer twee keer per week extra lang geopend. Tot en met 17 augustus vindt op elke woensdag en zaterdag een Wild West Summer Night plaats, met extra entertainment. Een videoreportage van Looopings brengt de hoogtepunten van het nieuwe evenement in beeld.

Tijdens de eerste twee zomeravonden waren Monique Smit en Samantha Steenwijk te gast. De komende weken verwelkomt Slagharen achtereenvolgens Gebroeders Ko, Thomas Berge, Tim Douwsma, Jeffrey Heesen, Vieze Jack en Steven Kazàn. Op het Fonteinplein bij de entree is een podium neergezet.

Dat podium wordt op de Summer Nights ook gebruikt voor de Red Bandits Dance Party en voor optredens van DJ Grandezza. Eromheen verschenen kraampjes met eten en drinken. Bij slecht weer worden de activiteiten verplaatst naar de Music Hall, naast waterpark Aqua Mexicana.



Tien attracties

Een avondticket, geldig vanaf 16.00 uur, kost 16,50 euro. Wie overnacht in het vakantiepark of een dagkaartje heeft aangeschaft, mag de hele dag blijven. Tien attracties zijn ook 's avonds geopend: El Torito, Free Fall, Apollo, Gallopers, Big Wheel, Gold Rush, Cable Car, Pioneer Express 63, White Water en The Eagle.



Het reguliere entertainmentprogramma bestaat in de zomermaanden uit meet-and-greets, de Randy & Rosie Dance Show, de Red Bandit Training, de Randy & Rosie Show in de Music Hall en de Summer Parade. Verder is er een nieuwe straatact, die wordt aangekondigd als Spectaculaire Stuntbattle. Slagharen hanteert ook de term Western Streetshow. Drie cowboys proberen al touwtjespringend indruk te maken op het publiek.