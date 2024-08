Efteling

Bouwaanvraag verraadt exacte locatie en meer details nieuw Efteling-sprookje

De Efteling heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt, dat volgend jaar af moet zijn. Uit de documenten, die Looopings in handen kreeg via de gemeente Loon op Zand, komen meer details naar voren over het tafereeltje in het Sprookjesbos. Zo zien we op de bouwplannen de exacte locatie van het bouwwerk.

De Prinses op de Erwt wordt gerealiseerd aan de rand van het Sprookjesbos, schuin achter de Trollenkoning. In het najaar starten de werkzaamheden. De voorgevel wordt licht gedraaid richting de put van Vrouw Holle. Over de looproute bestaat nog geen uitsluitsel.

Verder zijn er technische tekeningen van de fundering, de constructie en het dak, inclusief maten en verhoudingen. Bezoekers kunnen straks via twee kanten naar binnen turen: door de voordeur en door een raam aan de linkerzijde. De rechterkant en de achterkant blijven dicht.



Matrassen

In het "koninklijke prieeltje" komt de prinses uit het verhaal te liggen, bovenop een stapel matrassen. Tot nu toe heeft de Efteling zelf één ontwerp naar buiten gebracht, gemaakt door Sander de Bruijn. Daarop zien we de voorzijde van het gebouw met op de achtergrond het nieuwe Efteling Grand Hotel.