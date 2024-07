Dierenpark Avifauna draait verlies: parkeren kost voortaan geld

Vogelpark Avifauna

Dierenpark Avifauna in Alphen aan den Rijn heeft in 2023 voor het eerst in tien jaar verlies gedraaid. Na afloop bleef een negatief saldo over van 29.000 euro. Toch maakt het management zich geen zorgen. Wel is gratis parkeren voortaan verleden tijd.

In een reactie laat het park weten dat het gaat om een bescheiden verlies op een omzet van een paar miljoen, voor een groot deel veroorzaakt door gestegen personeelskosten. Bovendien is Avifauna een stichting, dus winst maken is niet het belangrijkste doel.

Om ervoor te zorgen dat de financiën dit jaar beter uitvallen, betalen bezoekers nu 5 euro per dag voor een parkeerplek. Daarnaast steeg de kassaprijs van een entreekaartje van 19,50 euro naar 21 euro. Inwoners van Alphen aan den Rijn zijn dit seizoen 13,50 euro kwijt in plaats van 12,50 euro.