Efteling

Foto's: nieuw decorstuk bij de Piraña in de Efteling

Bij de Piraña in de Efteling is nu ook daadwerkelijk een piranha te vinden. In Cascada, de nieuwe souvenirwinkel bij de uitgang van de bekende wildwaterbaan, werd deze week een decorstuk geplaatst in de vorm van een fontein. Op een hoge waterstraal balanceert als het ware een vleesetende vis.

Cascada ging eind juni open. Toen gaf de Efteling al aan dat er nog een fontein toegevoegd zou worden. Het blijkt echter niet te gaan om een echte waterpartij, maar om een decorelement. In de bak van de fontein liggen knuffels.

De winkel werd ontworpen door Jeroen Verheij. In het decor is ook een echte waterval verwerkt. Voor het vernieuwde uiterlijk van de waterattractie zelf was collega-ontwerper Karel Willemen verantwoordelijk. De Piraña bleef bijna acht maanden dicht voor een renovatie.