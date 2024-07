Ouwehands Dierenpark Rhenen

Twee reuzenpanda's geboren in Ouwehands Dierenpark, één overleden

In Ouwehands Dierenpark is opnieuw een reuzenpanda geboren. Op vrijdagavond 12 juli beviel moederpanda Wu Wen van twee jongen, meldt de dierentuin in Rhenen. Eén daarvan heeft het niet overleefd, de ander maakt het goed. Het is voor de tweede keer dat in Nederland een reuzenpanda ter wereld komt.

In 2020 werd Fan Xing geboren. Verzorgers dachten aanvankelijk dat het een mannetje was, maar eind 2022 bleek dat sprake was van een vrouwelijke panda. Ze is afgelopen jaar overgebracht naar China. Dat is onderdeel van de deal die Ouwehands heeft met de Chinese overheid.

Eind februari vond een nieuwe paring plaats. Afgelopen week begon Wu Wen zich steeds onrustiger te gedragen. "Dit bleek een voorbode voor de geboorte van een springlevend, schreeuwend jong dat direct de aandacht van moeder kreeg", zegt de dierentuin erover.



Niet lang geleefd

"Ruim een uur later werd een tweede, beduidend kleiner jong geboren. Dit heeft helaas niet lang geleefd." Wu Wen en de babypanda verblijven enkele maanden in een speciaal kraamhol. Het dierenpark zegt "blij en trots" te zijn om "op natuurlijke wijze" bij te dragen aan het in stand houden van de bedreigde diersoort.



Het geslacht blijft voorlopig onduidelijk: verzorgers laten de moeder de komende tijd met rust. Ze houden moeder en jong in de gaten via camera's. Na honderd dagen krijgt de panda een naam, naar Chinese traditie. Ouwehands Dierenpark huisvest panda's sinds 2017.