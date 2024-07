Efteling

Video: Efteling-tovenaar trilt op en neer in Symbolica

Een figuur in de Efteling-attractie Symbolica lijkt een epileptische aanval te krijgen. Bezoekers zagen zondagmiddag hoe een animatronic van tovenaar Almar last had van een technisch mankement. In een filmpje is te zien hoe de pop plotseling hevig heen en weer trilt.

Ook zijn rechterhand bibbert mee. Na een tijdje stopt het schudden weer. "Almar shaket nogal", schrijft videomaker Stan Stolwijk op X. "Parkinson, deel van het nieuwe diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de Efteling", reageert iemand.

Almar bevindt zich in één van de eerste scènes van de darkride Symbolica, het Observatorium. De bebaarde tovenaar staat op een podium in zijn werkkamer te prevelen, omringd door boeken, astronomische instrumenten, een planetarium en andere voorwerpen.



O.J. Punctuel

De meest geavanceerde robots in Symbolica zijn geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Garner Holt. Er treden vaker opvallende storingen op. Zo verloor Pardoes al meermaals zijn hoofd. Ook zagen we de toverende nar laveloos achterover hangen. Een jaar geleden stond lakei O.J. Punctuel nog te shaken.