Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland introduceert Samson-koffie: latte art in Plopsa-stijl

Plopsaland serveert sinds kort bijzondere koffiespecialiteiten. Wie een cappuccino of caffè latte bestelt, kan kiezen voor latte art in de vorm van bekende Studio 100-symbolen en -iconen. Zo is er nu heuse Samson-koffie.

Ook clown Bumba kreeg zijn eigen koffie-ontwerp, net als verschillende logo's. Voorbeelden zijn koffie met een design van het Prinsessia Restaurant, de Gert & James ZomerRevue en het Studio 100 Festival. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een speciale koffieprinter.

De koffie in Plopsa-stijl is momenteel verkrijgbaar bij het Prinessia Restaurant in het park en de Joe Bar in het Plopsaland Theater Hotel. Er hoeft niet extra voor betaald te worden. Het initiatief is onderdeel van een breder plan om de horeca in het resort naar een hoger niveau te tillen.