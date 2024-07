Efteling

Zeepsop in Efteling-fontein gegooid: dikke laag schuim

Een fontein in de Efteling zit vol met schuim. Iemand heeft vandaag shampoo of zeep gegoten in de fontein op de St. Nicolaasplaets, het pleintje bij Station Marerijk. Dat leverde een dikke schuimlaag op, blijkt uit beelden op X.

De Efteling kan niet lachen om dergelijke kwajongensstreken. Om het schuim te verwijderen, zal de waterbak waarschijnlijk leeggepompt moeten worden. Vorig jaar kreeg een baldadige bezoeker naar verluidt een parkverbod van zes maanden na een vergelijkbare actie.

Destijds sloeg een lolbroek toe bij De Nieuwe Kleren van de Keizer, De Kleine Zeemeermin en het Carrouselpaleis. De Efteling sprak over "vernielingen". Nu was het dus raak bij de St. Nicolaasfontein: een ronde fontein met zes waterspuiters en een hoge zuil met een beeld van de goedheiligman.