PortAventura World

PortAventura World: tienduizend gratis tickets als Spanje het EK voetbal wint

Als Spanje zondagavond het Europees kampioenschap voetbal wint, trakteert PortAventura World duizenden mensen op gratis toegang. Het pretparkresort in badplaats Salou deelt in dat geval maar liefst tienduizend tickets uit. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Spanje speelt de finale van het EK voetbal morgen tegen Engeland, om 21.00 uur in het Olympiastadion in Berlijn. Indien het Spaanse elftal de beker mee naar huis neemt, dan is PortAventura Park op zaterdag 3 augustus gratis te bezoeken tussen 17.00 en 02.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich vóór zondag aanmelden via een formulier de website van het resort. Mocht Spanje winnen, dan ontvangen ze per mail een toegangscode. Daarmee kunnen de eerste tienduizend personen een gratis entreebewijs bemachtigen.



Minimumleeftijd

"Zo vier je al schreeuwend de overwinning in Shambhala, Dragon Khan en Hurakan Condor, zonder dat het je ook maar één euro kost", meldt PortAventura. Per code is één ticket beschikbaar. Er geldt een minimumleeftijd van 14 jaar.