Area 47

Ophef over waterglijbaan die verboden is voor vrouwen

Een opvallende regel in een Oostenrijks recreatiepark zorgt online voor een hoop verbazing en commentaar. Eén van de waterglijbanen in avonturenpark Area 47, gelegen in de Tirol, is tegenwoordig alleen nog toegankelijk voor mannen. Op een bord met veiligheidsinstructies staat dat vrouwen niet welkom zijn.

"Vanwege het hoge risico op verwondingen mogen vrouwen deze glijbaan niet gebruiken", valt er te lezen. De kwestie kwam aan het licht door een filmpje van Rhiannan Iffland (32), wereldkampioen klifduiken. De Australische besloot zich niets aan te trekken van de regel. "Yolo", klinkt het, waarna ze alsnog naar beneden glijdt.

Het betreft de 22 meter hoge Freefall Slide, die een hellingshoek heeft van 70 graden. Na de opening in 2010 ontving het park naar eigen zeggen een hoop klachten van vrouwen die verwondingen opliepen. De hoge snelheid kan namelijk zorgen voor vaginale blessures.



Gekruiste benen

Bezoekers krijgen om die reden de opdracht om te glijden met gekruiste benen, maar door de snelheid is het niet altijd mogelijk om die positie vast te houden. De directie laat weten dat er in het verleden contact is geweest met zowel medische experts als glijbaanfabrikant Wiegand.



"De conclusie was dat de glijbaan alleen konden openstellen voor mannen óf konden afbreken", zegt directeur Christian Schnoeller erover. Het management heeft voor de eerste optie gekozen. Juridisch gezien is het informatiebord bij de attractie voldoende: men kan niet voorkomen dat er af en toe toch vrouwen naar beneden glijden.



Vrouwonvriendelijk

Dat gebeurt dan op eigen risico. Naar aanleiding van de online ophef benadrukt Schnoeller dat het recreatieoord niet seksistisch of vrouwonvriendelijk is: de regel werd alleen ingevoerd om de veiligheid van het publiek te kunnen garanderen. Volgens de directeur bestaat zo'n 50 procent van het team en 60 procent van het management uit vrouwen.