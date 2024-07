Kermis

Dodelijk kermisongeluk: man (31) bekneld onder draaiende bank

Bij een ernstig ongeval op een Duitse kermis is een 31-jarige man dodelijk gewond geraakt. Het incident vond afgelopen weekend plaats bij een attractie met de naam Tornado 4D, een draaiende bank. Eén van de passagiers verloor tijdens de rit een schoen.

Het slachtoffer probeerde de schoen te pakken. Dat liep niet goed af: hij raakte bekneld tussen het platform en de gondel. Het apparaat werd gestopt, maar toen was het kwaad al geschied. De gewonde man werd ter plaatse gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar bezweek hij even later aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was een bekende van de exploitant, maar ten tijde van het ongeval was hij niet aan het werk. De autoriteiten zijn een forensisch onderzoek gestart. Daarbij is de attractie verzegeld.



Nalatigheid

Men bekijkt of de eigenaar zich schuldig heeft gemaakt aan nalatigheid. Fürth ligt in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren. De kermis ging door, maar zonder luide muziek en een geplande vuurwerkshow.