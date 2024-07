Potts Park Minden

8-jarige jongen gewond bij ongeluk met waterattractie

Bij een ongeluk met een attractie in een Duits pretpark is een jongen van 8 jaar gewond geraakt. Het ging afgelopen week mis bij de Karussell Wasserläufer in Potts Park Minden, een molen met uitzwenkende gondels op het water. De bezoeker viel en kwam in het water terecht.

Het kind kampt met bloeduitstortingen. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Een politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd bij de jetski-carrousel. Volgens het management is er in ieder geval geen sprake van een technische fout.

Potts Park Minden ligt in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Karussell Wasserläufer, geopend in 1996, werd gefabriceerd door de Duitse firma Zierer, in samenwerking met het bedrijf Inno-Heege. In 2001 vond bij de attractie een dodelijk ongeval plaats. Toen klom een 12-jarige over een hek heen.