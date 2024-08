Attractiepark Toverland

Toverland neemt na vijf jaar afscheid van spookhuis

Eén van de spookhuizen in Toverland keert niet terug tijdens de Halloween Nights van 2024. Aankomend halloweenseizoen gaat haunted house Fear the Woods voor het eerst in vijf jaar niet open. Dat bevestigt een voorlichtster van het Limburgse attractiepark na vragen van Looopings.

Fear the Woods draaide om een wandeling door een duister bos, waar de boswachter was verdwenen. Het publiek kreeg de opdracht om hem op te sporen in het donkere woud. De horrorbeleving werd in 2019 en van 2021 tot en met 2023 opgebouwd in Mystique, de evenementenlocatie in themadeel Wunderwald.

In 2020 verrees Fear the Woods in een tent op een braakliggend terrein tussen de gebieden Avalon en Port Laguna. Vorig jaar introduceerde men een kinderversie: Magic Forest. Nu heeft Toverland besloten om het spookhuis voortaan achterwege te laten. "Onze bezoekers hebben er de afgelopen vijf jaar van kunnen genieten", geeft de woordvoerster aan.



Kwaliteit bieden

De keuze om te stoppen met Fear the Woods werd genomen "omdat we hierbij niet meer de kwaliteit konden bieden die we tijdens de Halloween Nights nastreven". Hoe het programma van dit jaar er verder uitziet, wordt zeer binnenkort bekend. De halloweenperiode in Toverland start op zaterdag 5 oktober.