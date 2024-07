Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Goochelaar blikt terug op Slagharen-shows: 'Ik ben heel erg gepest'

Een Nederlandse goochelaar kijkt met gemengde gevoelens terug op de honderden shows die hij gaf in Attractiepark Slagharen. Roman Sudesh speelde jaren geleden een belangrijke rol in een zomershow in het pretpark. In een interview met de Dood Konijn Podcast vertelt hij dat hij gepest werd door het toenmalige management.

Sudesh stond vier- tot vijfhonderd keer op de planken in het American Circus Theater. "Het boterde niet zo goed met de entertainmentmanager van Slagharen", geeft hij aan. De goochelaar vertelt dat hij destijds werd binnengehaald door de directrice, waardoor de entertainmentman van het Overijsselse park zich gepasseerd voelde. "Dus alles wat de directrice goed vond, was automatisch slecht voor deze meneer."

Het leidde tot meerdere conflicten. "Ik ben... gepest. Ik ben heel erg getreiterd door de entertainmentmanager." Dat begon met kleine irritaties achter de schermen, maar uiteindelijk leidde het tot een heftiger incident. "Vijf minuten voordat ik op moest, heeft hij mij opgesloten in de kleedkamer. Met het idee van: hé, jij bent toch een goochelaar? Ontsnap maar."



Sadist

Een minuut voor aanvang trapte Sudesh de deur van de kleedkamer in. "En ik ben gewoon wel mijn show gaan doen. Hij zat gewoon in de zaal te kijken, van: komt-ie opdagen of niet?" Een sadist, luidt de conclusie. "Rot op joh." De manager werd niet ter verantwoording geroepen.



De goochelaar was nog onervaren en durfde in eerste instantie niet van zich af te bijten. Eén keer diende hij een klacht in bij de directie, maar dat viel niet in goede aard bij de manager. Uiteindelijk liet Sudesh wel van zich horen toen hij een contract voor een nieuw seizoen thuisgestuurd kreeg, waarin allerlei extra bepalingen waren opgenomen. Zo moest hij meer werk doen voor minder geld.



Dikke vinger

Een week vóór de start van de show kwam hij met het contract naar de bewuste Slagharen-manager. "Heb ik verscheurd voor zijn neus. Ik zeg: succes. Dikke vinger. En ik ben weggegaan, ik ben er nooit meer geweest. Dit wil ik echt niet meer, dit mag echt niet meer gebeuren." Een naam werd weggepiept, maar uit het verhaal van Sudesh blijkt dat hij praat over algemeen directrice Angelique Klar en entertainmentmanager Hans Hofmeyer.



In de podcast gaat het ook over een baantje dat de goochelaar had bij een zomerfestival in de Efteling, waar hij een straatact kreeg als Ali Sterkeverhali bij Fata Morgana. Daar kreeg de artiest het Efteling-management op zijn dak toen een filmpje verscheen waarin hij "Allahoe akbar" leek te zeggen. Een misverstand, zo legt Sudesh uit.