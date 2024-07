Efteling

Rebranding voor Efteling-restaurant: Bar Nomade

De Efteling voert subtiele wijzigingen door in Kashba, het La Place-restaurant bij Vogel Rok. Een gedeelte van het etablissement wordt hernoemd naar Bar Nomade. Nomade was al de naam van een kiosk in het restaurant, waar drankjes en kleine hapjes besteld kunnen worden.

Het zelfbedieningsrestaurant, geopend in april 2023, blijft de naam Kashba dragen. De nieuwe term wordt gehanteerd voor het zitgedeelte rond de kiosk. Met de rebranding wil de Efteling het verschil tussen beide locaties duidelijker maken. Daar hoort ook een aangepast logo bij.

Het beeldmerk komt sinds deze week op verschillende plaatsen terug. Zo zijn er raamstickers, borden en posters gemaakt. In Bar Nomade is het mogelijk om producten aan tafel te laten bezorgen met behulp van een QR-code. Wie gaat eten bij Kashba, kiest zelf gerechten uit bij klassieke La Place-counters.



Vaandels

De afgelopen weken zijn meer zaken in de eetgelegenheid aangepast. Zo verschenen nieuwe blauwe vaandels aan de gevel, in de stijl van themagebied Wereld van Sindbad. Verder hangen onder de rode nomadentent op het buitenterras nu oosterse lampen.