Drayton Manor Resort

Engels pretpark opent familieachtbaan met twee verschillende ritbelevingen

Een nieuwe achtbaan in Engeland is op twee verschillende manieren te beleven. Attractiepark Drayton Manor opent vandaag Gold Rush, een lift & launch coaster van fabrikant Intamin. 's Ochtends krijgen bezoekers een andere ritervaring voorgeschoteld dan 's middags.

Het parcours van Gold Rush bestaat uit een bandenlift, bochten, heuvels en een schuur met een lanceringselement. Bij de eerste cyclus, die 's ochtends actief is, komt de trein via de lift terecht in de schuur. Daar blijven passagiers stilstaan, gevolgd door een achterwaartse lancering met een wissel en een rookeffect.

Uiteindelijk gaat de trein achteruit dezelfde liftheuvel op, om bovenaan stilgezet te worden. Vervolgens fungeert de lift als een voorwaartse afdaling richting de schuur en het station. Cyclus nummer twee, die te zien is in een officiële YouTube-video van Drayton Manor, heeft een andere volgorde.



Stilgezet

Daarbij wordt de trein direct bovenaan de lift stilgezet, om achteruit terug naar beneden te rijden. Eenmaal aangekomen in de schuur krijgen bezoekers een voorwaartse lancering voor hun kiezen. Die leidt weer richting de lift, maar dit keer gaat de trein wel over de heuvel heen. De rest van de rit volgt het reguliere parcours, via de schuur naar het station.



Drayton Manor claimt drie Britse records: de langste familieachtbaan van het land, de eerste familieachtbaan met een lift én lancering en de eerste achterwaartse lancering richting een outdoor gravity track. Of dat terecht is, hangt af wat verstaan wordt onder familiecoaster. Bovendien is het discutabel of "langste" slaat op de baanlengte of de ritduur.



Darkride

Er geldt een minimumlengte van slechts 1 meter. Gold Rush is onderdeel van cowboygebied Frontier Falls, samen met 4D-bioscoop Falls Theatre, familieachtbaan Accelerator, draaiend huis The Haunting, kantelende carrousel Blasting Barrels en interactieve darkride Sheriff's Showdown.