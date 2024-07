PortAventura World

Nieuwe bordjes in PortAventura wijzen bezoekers op Spotify-afspeellijsten

PortAventura World vraagt aandacht voor nieuwe afspeellijsten op Spotify. De themamuziek uit het Spaanse pretparkresort wordt sinds kort gebundeld op het populaire streamingplatform. Wie een wandeling maakt door PortAventura Park, komt nu bordjes tegen die de afspeellijsten promoten.

Elk parkdeel kreeg een bord in de stijl van de themawereld, met een QR-code en de tekst "Vind je het leuk wat je hoort? Ontdek meer!". De lijsten hebben namen als Benvinguts a Mediterrània, Sounds of China, Ritmos Mexicanos, Aloha Polynesia en Wild West Music.

De lijst Surfing Tutuki bevat surfmuziek in de stijl van waterbaan Tutuki Splash. Wie PortAventura Greatest Hits aanzet, hoort aanstekelijke popliedjes over het resort die in de parken worden gedraaid. Verder zijn er nog aparte lijsten voor onder meer Halloween, Kerstmis, carnaval en pretpark Ferrari Land.