Efteling-restaurant deelt in juli nog steeds Winter Efteling-boekjes uit

In Efteling-restaurant Kashba is het nog steeds winter. Wie een kindermenu bestelt bij de horecalocatie van La Place, krijgt ook een cadeautje: een gratis Efteling-doeboekje. Maar hoewel het hoogzomer is, worden in Kashba nog steeds boekjes over de Winter Efteling uitgedeeld.

Op de voorzijde staan sneeuwvlokken en sprookjesfiguren in hun winterse outfits. Ook de titel laat weinig te wensen over: die luidt "Winter Efteling". Kennelijk wil La Place eerst een oude voorraad opmaken voordat er actuele exemplaren komen. Het is niet bekend hoeveel winterboekjes er nog liggen.

Kashba wordt uitgebaat door het externe bedrijf Vermaat Groep, onder de vlag van La Place. Voor een kindermenu met een sapje, groentes en een broodje, een burger of een frietje betalen bezoekers 6,95 euro. De Efteling-menu's zijn ook verkrijgbaar bij andere La Place-vestigingen in Nederland.