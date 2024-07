Oakwood Theme Park

Pretpark deelt zelf beelden van ongeluk om nepnieuws tegen te gaan

Een pretpark in Groot-Brittannië heeft een uitzonderlijke beslissing genomen na een ongeluk met een attractie. Bezoekers van Oakwood Theme Park in Wales liepen deze week lichte verwondingen op toen een drop tower een noodstop maakte. Nu deelt het park online zélf beelden van het incident.

Daarmee hoopt het management nepnieuws en broodjeaapverhalen tegen te gaan. "De afgelopen 48 uur hebben we te maken gehad met ongekend veel belangstelling, berichtgeving en kritiek naar aanleiding van een noodstop bij onze attractie Bounce", schrijft Oakwood in een verklaring.

"We realiseren ons dat we geen controle hebben over wat gemeld wordt in de media of op social media, maar de afgelopen dagen was sprake van foutieve berichtgeving en heel veel onjuistheden." Omdat de directie naar eigen zeggen veel waarde hecht aan "correcte berichtgeving", besloot men om beelden van het incident te publiceren.



Context

"Om context en duidelijkheid te verschaffen." Het 63 seconden durende filmpje lijkt gemaakt te zijn met een mobiele telefoon. In beeld verschijnt een uitleg over wat er precies gebeurt. De passagiers zijn onherkenbaar gemaakt. Oakwood houdt vol dat zij alleen last hadden van lichte rugpijn. Sommige betrokkenen zijn na afloop naar het ziekenhuis gebracht.