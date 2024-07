Avonturenpark Hellendoorn

Hellendoorn stopt met claimen van niet-bestaand record: wildwaterbaan toch niet langste van Nederland

Avonturenpark Hellendoorn gaat wildwaterbaan Sungai Kalimantan niet langer promoten als de langste wildwaterrivier van Nederland. De afgelopen jaren kwam die bewering regelmatig voorbij in tientallen marketinguitingen, waaronder persberichten en socialmedia-posts. Bij nader inzien blijkt het record niet te bestaan.

Over de lengte van Sungai Kalimantan bestaat al langer onduidelijkheid: er doen verschillende cijfers de ronde. Op Facebook werd in 2014 nog een lengte gecommuniceerd van 504 meter. Een paar jaar later ging daar plotseling 24 meter af. "De langste rapid river van Nederland biedt jou met zijn 480 meter lange waterbaan genoeg verfrissing en waterpret", klonk het in 2019.

In een recent persbericht noemde men ook 480 meter. Op het TikTok-kanaal van Avonturenpark Hellendoorn verscheen afgelopen najaar weer een andere lengte, namelijk 460 meter. "Onze Sungai Kalimantan is de langste rapid river van Nederland!", luidde het bijschrift.



Piraña

Maar of er nou 504, 480 of 460 meter gehanteerd wordt: de Piraña in de Efteling is met een lengte van 600 meter altijd nog de nummer één. Geen landelijk record in Overijssel dus, maar in Kaatsheuvel. Hellendoorn gaat er sportief mee om. "Grappig om te horen dat na al die jaren dit feitje niet blijft te kloppen", reageert een woordvoerder. "Om eerlijk te zijn weten wij niet wie dit record ooit bedacht heeft."



Na vragen van Looopings heeft het park de originele bouwtekeningen van Sungai Kalimantan erbij gepakt. "Na het bekijken van die documenten komen wij uit op een lengte van 470 meter, inclusief station", aldus de voorlichter. "Wij hebben dus niet de langste rapid river van Nederland, maar het gaat er natuurlijk om wat je ermee doet."