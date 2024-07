Attractiepark Rotterdam

Attractiepark Rotterdam bezig met opbouw van disk'o-attractie

In Attractiepark Rotterdam wordt een opvallende constructie opgebouwd. Na maanden waarin weinig grote werkzaamheden zichtbaar waren, verschijnt nu langzaam maar zeker een disk'o-attractie. Het gevaarte bestaat uit een gebogen rail waar een tollende ronde gondel overheen zal glijden.

Het attractietype is afkomstig van de Italiaanse firma Zamperla. Een paar weken geleden werd het beton gestort. Nu staan de meeste gele onderdelen op hun plek. De nog naamloze attractie staat naast een tientallen meters hoog reuzenrad, waar de bakjes nog ontbreken.

Attractiepark Rotterdam is een project van ondernemer Hennie van der Most. Hij heeft een heleboel attracties in opslag. Een deel daarvan krijgt een plek in het nieuwe park. Zo staan in een loods ook al de karretjes voor een klassieke familieachtbaan klaar. Verder plant hij onder andere een top spin.



Spookhuis

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een schaatsbaan en botsauto's. Verder bestaat het attractieaanbod onder meer uit een schommelschip, een spookhuis, een bowlingbaan en een escape room. Van der Most heeft beloofd dat zijn park, dat al twaalf jaar in ontwikkeling is, opengaat in maart 2025.