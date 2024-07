Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Afgedankte Landal-mascotte Bollo is welkom in Fries attractiepark

Het Friese pretpark Duinen Zathe doet een handreiking naar Landal GreenParks. Op termijn neemt de bekende groep van bungalowparken afscheid van mascotte Bollo de Beer. Als het aan Duinen Zathe ligt, neemt het personage zijn intrek in het attractiepark.

Landal GreenParks wordt samengesmolten met Roompot Vakantieparken. Beide ondernemingen gaan verder onder één naam: Landal. De komende jaren zal Landal-gezicht Bollo de Beer uitgefaseerd worden. Dan blijft alleen Roompot-figuur Koos Konijn nog over.

Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha vindt het doodzonde dat Bollo weggestuurd wordt. In een filmpje op social media is te zien hoe pretparkmascotte Spur het nieuws onder ogen krijgt en volledig in shock is. "Je bent altijd welkom bij Spur in de Droomboom", laat het park weten.



Gedaantewisseling

"Het zou heel mooi zijn als Bollo in Duinen Zathe zou komen wonen, om onze rups Spur gezelschap te houden", vult een woordvoerder aan in gesprek met Looopings. De gedaantewisseling van Landal moet in 2026 afgerond zijn. Tot die tijd is Bollo hier en daar nog zichtbaar, al zal Koos Konijn op de voorgrond treden.