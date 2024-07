Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris combineert honderden drones met spectaculair vuurwerk op nationale feestdag

Disneyland Paris heeft flink uitgepakt op de nationale feestdag Quatorze-Juillet. Bezoekers van het Disneyland Park waren zondagavond om 23.00 uur getuige van een indrukwekkend avondspektakel met gigantisch veel vuurwerk én honderden drones, op een medley van Disney-films met een Frans tintje.

Bastille Day, zoals het Franse feest ook wordt genoemd, vindt jaarlijks plaats op 14 juli. Vorig jaar presenteerde Disney al een muzikale vuurwerkshow met 1495 drones van leverancier Dronisos. Daarmee werd een Europees record gebroken. Dit keer deed men er nog een schepje bovenop.

Er kwamen enkele nieuwe scènes en de drone-choreografie werd vernieuwd. Naast nummers uit Beauty and the Beast, The Hunchback of Notre Dame, The Aristocats en Ratatouille konden toeschouwers kijken naar bijzonder een segment met de Drie Goede Feeën uit Doornroosje, uitgebeeld met behulp van drones.



Jurk

Zij toverden het beroemde Disney-kasteel als het ware rood, blauw en groen, zoals ze dat ook deden met de jurk van Doornroosje. Daarbij werd gebruikgemaakt van drones die vuurwerk bevatten: een concept dat we kennen van de Disney Electrical Sky Parade.



De voorstelling duurde zo'n twaalf minuten. Bij hoge uitzondering besloot Disney om het gebruikelijke programma, met de Sky Parade en projectieshow Disney Illuminations, te laten vervallen. Vorig jaar waren de reguliere shows ook te zien op 14 juli, naast de speciale productie.