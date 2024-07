Walibi Holland

'Nooit meer wachten' kost Walibi-abonnees 95 tot 125 euro per persoon

Het nieuwe Fast Lane-concept van Walibi Holland gaat 95 tot 125 euro per persoon kosten. Abonnementhouders van het pretpark krijgen de kans om voorrangsservice Fast Lane toe te voegen aan hun abonnement. Vervolgens kunnen ze de rest van het jaar op elke bezoekdag gebruikmaken van de Fast Lane-ingangen, met uitzondering van Halloween.

Looopings maakte afgelopen week al melding van Fast Lane for Passes, zoals het initiatief wordt genoemd. Nu zijn de tarieven bekend. Abonnees die kiezen voor Fast Lane Silver zijn 95 euro kwijt. Daarmee brengen ze de helft van de actuele wachttijd door buiten de fysieke rij. Vervolgens mogen ze direct instappen via een aparte ingang.

Fast Lane Silver kan onbeperkt gebruikt worden, met steeds één gelijktijdige reservering. De tweede optie is Fast Lane Gold Single van 125 euro, waarmee de wachttijd met 90 procent verminderd wordt. Daarmee mogen gebruikers elke attractie maximaal één keer per dag doen.



Exclusieve test

Beide varianten zijn nu online verkrijgbaar. "Nooit meer wachten", staat op de Walibi-site. Het park noemt het een "exclusieve test voor abonnees". "Jij krijgt als abonnementhouder de unieke kans om ons nieuwe product Fast Lane for Passes te testen." Voorlopig zijn er maximaal honderd pasjes beschikbaar.



De elf Walibi-attracties met een Fast Lane zijn Untamed, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor, Goliath, Lost Gravity, Crazy River, Space Shot, Blast, El Rio Grande en Merlin's Magic Castle.