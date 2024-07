Walibi Holland

Walibi Holland komt met Fast Lane speciaal voor abonnementhouders

Walibi Holland introduceert een nieuwe variant van de betaalde voorrangsservice Fast Lane. Vanaf volgende week kunnen abonnementhouders Fast Lane tegen betaling toevoegen aan hun abonnement. Ze krijgen dan op elke bezoekdag voorrang bij attracties, met uitzondering van de Halloween Fright Nights.

Het initiatief wordt Fast Lane for Passes genoemd. Er zijn twee opties: Fast Lane Silver, waarbij de actuele wachttijd steeds gehalveerd wordt, en Fast Lane Gold Single, goed voor het verkorten van de wachttijd met 90 procent. Abonnees ontvangen een speciale persoonsgebonden Fast Lane Pass.

Het systeem werkt via een mobiele website. Wie een Fast Lane-reservering heeft, mag de resterende wachttijd doorbrengen buiten de fysieke rij. Zodra bezoekers aan de beurt zijn, betreden ze de attractie via een aparte Fast Lane-ingang. Daar scannen medewerkers een QR-code. In het geval van abonnementhouders kunnen ze ook steekproefsgewijs om de Fast Lane Pass vragen.



Elf attracties

De tarieven van Fast Lane for Passes zijn nog niet bekend. Anno 2024 maken elf attracties in Walibi Holland gebruik van Fast Lane: Untamed, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor, Goliath, Lost Gravity, Crazy River, Space Shot, Blast, El Rio Grande en Merlin's Magic Castle.