Efteling

Efteling kondigt nieuwe versie van watershow Aquanura aan: nieuw muziekstuk en extra lichteffecten

De Efteling presenteert komende winter een nieuwe versie van fonteinenspektakel Aquanura. Rondom de vijver verschijnen vier grote lantaarns van 8 meter hoog. De Efteling noemt het Bakens van Licht. Ze vervangen de vuureffecten in de bestaande show. Bovendien wordt een nieuwe soundtrack geïntroduceerd.

Looopings kon eerder deze maand al melden dat de Efteling afscheid zou nemen van het vuur in de show, om op die manier te kunnen voldoen aan klimaatambities: het park wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Voor de vlammen wordt momenteel propaan gebruikt. Overigens wordt ook alle verlichting vervangen door led.

De huidige versie van Aquanura is te zien tot en met zondag 1 september. Daarna start een ingrijpende onderhoudsklus, waarbij ook de vier grote kikkers in de vijver een metamorfose krijgen. Er is afgelopen week een omgevingsvergunning aangevraagd voor het "renoveren van ornamenten in de Aquanura-vijver aan Europalaan 1 in Kaatsheuvel".



Muzikale tijdreis

De vier Bakens van Licht worden door de Efteling omschreven als "imposante lantaarns". Ze "laten de muzikale tijdreis tot leven komen middels thematische verlichting en transformaties".



Men maakt ook al iets bekend over het nieuwe muziekstuk. "Via de herkenbare klanken worden bezoekers meegenomen door alle gebieden van de Efteling." Dat zijn Fantasierijk, Marerijk met het Sprookjesbos, Reizenrijk, Ruigrijk en Anderrijk. "De nieuwe Aquanura-show zorgt voor een verrijking van de pleisterplaats in het hart van de Efteling, waar straks ook Efteling Grand Hotel opent."



Tiësto

Vanaf half november 2024 moet Aquanura weer te zien zijn, maar dan is de nieuwe variant nog niet helemaal af. Ter overbrugging keren twee bestaande producties tijdelijk terug, maar dan zonder het vuur: Tiësto-Aquanura en Aquanura met een Zachte G. De startdatum van de volledig nieuwe show wordt later bekendgemaakt.



De keuze voor nieuwe lichteffecten is opvallend, omdat Aquanura op de meeste dagen in het jaar niet in het donker te beleven is. Alleen op sommige zomerdagen en enkele weken in het winterseizoen kunnen bezoekers de voorstelling na zonsondergang bekijken.



Vier versies

Er bestaan op dit moment vier versies van Aquanura, allemaal met vuureffecten: de Eerste Efteling Symfonie (2012), de Tweede Efteling Symfonie (2013), Tiësto-Aquanura (2014) en Aquanura met een Zachte G (2020).