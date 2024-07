Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland zet twee medewerkers op straat vanwege grensoverschrijdend gedrag

Twee vaste medewerkers van Plopsaland De Panne zijn afgelopen maand ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat melden betrokkenen aan Looopings. Beide personen hadden volgens ingewijden ongepaste contacten met minderjarige collega's.

De twee ontslagen vonden binnen twee weken plaats. Looopings heeft besloten de details over de zaken niet naar buiten te brengen. Een woordvoerster van de Plopsaland bevestigt het nieuws desgevraagd aan Looopings.

"We bevestigen dat er effectief twee mensen ontslagen zijn", luidt haar verklaring. "Maar verder gaan we hierover niet in detail communiceren. Omwille van privacy gaan we niet in op individuele gevallen."



Actieplan

De voorlichtster wil wel antwoord geven op de vraag hoe de Plopsa Group over het algemeen omgaat met de preventie van grensoverschrijdend gedrag. "We hebben een welzijnsactieplan waarin verschillende pijlers zijn opgenomen. Daarin wordt ingezet op verschillende controlemechanismes." Plopsa zegt niet wat die mechanismes zijn en of ze dit keer ook zijn toegepast.



Saillant detail is dat de vorige directeur van de Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof, juist is ontslagen vanwege verhalen over grensoverschrijdend gedrag. Hij werd onder meer beschuldigd van scheldpartijen, beledigingen en pesten op de werkvloer. Moederbedrijf Studio 100 besloot vorig jaar schoon schip te maken met een nieuwe directie.