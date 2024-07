Efteling

Ambassadeur Verenigde Naties vraagt aandacht voor misbruik Efteling-pas

Een Nederlandse ambassadeur van de Verenigde Naties merkt dat er nog steeds misbruik wordt gemaakt van de faciliteitenkaart in de Efteling. Dat is de pas die bezoekers met een beperking kunnen gebruiken om niet in de reguliere wachtrij hoeven te staan. Vorig jaar bleek al dat niet iedereen met zo'n kaart er ook daadwerkelijk recht op heeft.

De Efteling gaf toen aan dat er geen plannen waren om het beleid te wijzigen: iedereen kan via de Efteling-app doodeenvoudig een digitale faciliteitenkaart aanvragen. In principe vinden geen controles plaats: alleen bij twijfel kunnen medewerkers het gesprek aangaan.

Alex de Vos, VN-ambassadeur op het gebied van rechten van personen met een handicap, ondervond zelf dat het systeem niet waterdicht is bij de bekende Python. "Het probleem speelt dus nog steeds helaas", schrijft hij op LinkedIn. "Er zijn blijkbaar hangjongeren die het nodig achten om misbruik te maken door zogenaamd met krukken bij de uitgang te gaan staan."



Uitgang

De Vos vertelt dat de jongeren afdropen toen ze hoorden dat er per bezoeker met een beperking maximaal drie begeleiders mee konden. Daardoor konden ze niet allemaal een ritje maken. "Echter gingen ze een faciliteitenkaart aanmaken in de wachtrij van de uitgang van Python, in de hoop dat ze toch mee mochten."



De VN-ambassadeur vraagt het Efteling-management om het beleid aan te passen, om misbruik tegen te gaan. "Hopelijk is de Efteling bereid om het probleem alsnog op te lossen." Op dit moment zijn er nog steeds geen plannen voor het aanscherpen van de regels, laat een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings weten.



Belasten

"We doen dit uit gastgerichtheid", legt hij uit. "We willen gasten met een beperking niet belasten met allerlei handelingen en vragen. De Efteling is er voor iedereen en iedereen moet zich welkom voelen." De voorlichter benadrukt de mensen met een faciliteitenkaart niet per se voorrang krijgen: ze maken simpelweg gebruik van een andere rij, waar ze kunnen zitten en minder last hebben van prikkels.



Dat er met de pas wordt gesjoemeld, noemt de Efteling "heel vervelend". "Dit keuren we ten zeerste af." Wanneer medewerkers een controle uitvoeren en er sprake blijkt te zijn van misbruik, kunnen er wel gevolgen zijn. "Bijvoorbeeld een parkuitzetting."