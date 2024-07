Plopsaland Resort Belgium

Niet Johnny Depp was in Plopsaland, maar Tony Janssens (60) uit Aalst

Filmster Johnny Depp die een dagje rondloopt in Plopsaland: het was te mooi om waar te zijn. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark spotten gisteren iemand die als twee druppels water leek op de beroemde Amerikaanse acteur. Het blijkt echter te gaan om een lookalike.

Niet Johnny Depp, maar Tony Janssens (60) uit Aalst staat op foto's die massaal gedeeld worden op social media. Zijn voorkomen zorgde voor verbaasde blikken, omdat veel mensen ervan overtuigd waren dat ze naar de echte Depp keken. Zelfs de tatoeages op de armen kwamen overeen.

In werkelijkheid ging het om dubbelganger Janssens, die zichzelf Elpirato noemt. Hij was in het pretpark samen met zijn kleinkind. De Vlaming is een groot liefhebber van Depp. Vanwege de overeenkomsten krijgt hij regelmatig de vraag of mensen met hem op de foto mogen. Wel zegt hij er naar eigen zeggen altijd duidelijk bij dat hij niet de echte Depp is.



Piet Piraat

Plopsaland heeft vanmiddag zelf ook ingespeeld op het verhaal, met een fotobewerking waarop Studio 100-personage Piet Piraat poseert naast de Depp-lookalike. "Wij gingen even op onderzoek en uit goeie piratenbronnen vernamen we dat hij er z'n goeie vriend en mede-piraat Piet een bezoekje kwam brengen", meldt het park, knipogend naar Pirates of the Caribbean.