Walibi Holland

Bezoekers Walibi Holland met elkaar op de vuist in wachtrij: 'Vreselijke plek'

Een vechtpartij in Walibi Holland is vastgelegd op video. In de wachtrij van achtbaan Goliath gingen vanmiddag verschillende jongeren met elkaar op de vuist. Daarbij werd geslagen en geschopt, blijkt uit een filmpje op videosite Dumpert.

De aanleiding voor het incident is niet duidelijk. Eén jongen speelt de hoofdrol. Hij wordt van meerdere kanten belaagd en vecht zelf ook mee. Een meisje probeert de situatie te sussen. "Pool krijgt het aan de stok met groepje jongeren", luidt de beschrijving op Dumpert.

In de reacties laten meerdere mensen weten het beeld te herkennen: in Walibi wordt op dagen met veel schoolreisjes nu eenmaal regelmatig gevochten. "Vreselijke plek, alleen maar irritante en asociale jongeren", zegt iemand. "Geen toezicht terwijl de scholieren er een teringzooi van maken en overal voordringen", schrijft een ander. "Walibi altijd mijden als de pest."



Ratten

Een kijker beschrijft wat hij zelf aantrof in het pretpark. "Toevallig was ik vandaag in Walibi. En het zal jullie niks verbazen wat voor type ratten massaal voordringen. Iedereen kijkt ernaar en vindt er wat van. Maar niemand zegt er iets van. Want de angst regeert."