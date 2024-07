Warrior Events

Verlaten winkelcentrum wordt omgebouwd tot interactief themapark met horrorgames

Een oud winkelcentrum in Meppel wordt deze zomer omgebouwd tot een locatie voor interactieve horrorgames. Het voormalige winkelcentrum De Swaenenborgh moet een themapark worden voor "real life gaming": evenementen waarbij de deelnemers ondergedompeld worden in een spannend verhaal, met behulp van acteurs.

Het concept gaat The Lost World heten. De initiatiefnemer is Warrior Events, bekend van interactieve games in Drenthe en Groningen. Men droomt al jaren van een semi-permanente locatie waar geïnvesteerd kan worden in vaste decors.

Nu de financiering rond is, kunnen de werkzaamheden beginnen. Het centrum heeft een totale oppervlakte van 4000 vierkante meter. Voor het design is Scare Creations ingeschakeld. Daan van Genechten verzorgde de ontwerpen.



Zombie-arena

Het is de bedoeling om half september het grootste gedeelte van de ruimtes af te hebben, zodat de eerste games van start kunnen gaan. Voorbeelden van themakamers zijn een supermarkt, een geheime bar, een kledingwinkel, een wasserette en een zombie-arena.



De Drentse gemeente wil al jaren appartementen bouwen op de locatie, maar het pand is eigendom van een Rotterdamse vastgoedgroep. Daarmee heeft Warrior Events nu een overeenkomst gesloten. "Voorlopig zitten we hier goed", vertelt bedenkster Alita Smit aan Looopings. Ze spreekt over "een compleet nieuwe vorm van entertainment".



Apocalyptische wereld

"Het winkelcentrum wordt omgetoverd tot een compleete apocalyptische wereld in Amerikaanse stijl. Er zijn veel ruimtes om te ontdekken en vele geheime doorgangen." De games, met namen als The Breakout, The Great Purge en The Expedition, duren doorgaans één tot drie uur. "Deelnemers krijgen het gevoel alsof ze in een film zijn beland."