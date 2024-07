Attractiepark Toverland

Achtbaanbouwer Vekoma geeft presentatie op Toverland-fandag in augustus

Deelnemers van een jaarlijkse Toverland-fandag kunnen deze zomer een presentatie bijwonen van de bekende achtbaanbouwer Vekoma. Een vertegenwoordiger van de Limburgse attractiefabrikant is aanwezig bij de ToverlandFanday op zaterdag 31 augustus.

Twee coasters in Toverland zijn afkomstig van Vekoma: familieachtbaan Toos-Express (2001) en lanceerachtbaan Booster Bike (2004). Aanmelden voor het evenement vanaf vandaag via toverlandfansite.nl. Abonnementhouders betalen 58 euro, niet-abonnees zijn 77,50 euro kwijt. Parkeren is bij de prijs inbegrepen.

Naast de gastspreker van Vekoma geeft de entertainmentafdeling van Toverland een presentatie over Halloween, met name over het vorig jaar geopende spookhuis Now You're Mine.



Privéritjes

Verder bestaat het programma uit een welkomstwoord met een drankje en versnapering, privéritjes op houten achtbaan Troy, een friet- en snackbuffet en een Toverland-pubquiz met drankjes, een bittergarnituur en bijzondere prijzen.