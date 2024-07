Duinrell

Video: officiële opening van nieuwe Duinrell-attractie Tobbedanser

Duinrell heeft de nieuwe attractie Tobbedanser dinsdag officieel geopend. Dat gebeurde in het bijzijn van algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt en twee mascottes: Rick de Kikker en eend Kwakus Kwebbel. De attractie - een molen met draaiende tonnen van fabrikant Metallbau Emmeln - staat in het teken van de eend.

Kwakus Kwebbel speelt al sinds 1988 de hoofdrol in zijn eigen computergestuurde poppenshow. Nu heeft de badderende eend ook een eigen attractie, waarin bezoekers als het ware een bad kunnen nemen in één van de acht tonnetjes.

Bovenop het dak prijkt een gele badeend. Binnenkort wordt nog een decorstuk toegevoegd van het personage, zittend op een bankje. De afgelopen weken was de Tobbedanser al operationeel als onderdeel van een testperiode.



Trots

De molen bevindt zich in themagebied Rick's Avonturen Burcht, bij de Katapults, schommelboot Schip Ahoy en trektoren De Eeuwig Brandende Kaars. Van Zuylen van Nijevelt is blij met de toevoeging. "Dit hoort op Duinrell", zegt hij trots.