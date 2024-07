Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen introduceert naambadges voor personeel

De medewerkers van Attractie- en Vakantiepark Slagharen dragen sinds kort naambadges. Personeelsleden van het Overijsselse pretpark zijn nu niet alleen te herkennen aan hun kleding, maar ook aan naamkaartje. Daarop staan landenvlaggen die aangeven welke talen een werknemer spreekt.

Zeker in Slagharen kan dat handig zijn: vanwege een aanhoudend personeelstekort heeft het park een heleboel internationale medewerkers in dienst, die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Zij kunnen nu direct in het Engels aangesproken worden.

Bovendien ontvangt het resort van oudsher een hoop Duitsers. Voor die doelgroep is het goed om te weten wanneer er in de moedertaal gecommuniceerd kan worden. Op de naamplaatjes prijkt verder de voornaam van het personeelslid in kwestie en het logo van Slagharen, met de wasberen Randy en Rosie.



Vacatures

Slagharen heeft momenteel 34 verschillende vacatures openstaan. Naast reguliere medewerkers voor de afdelingen attracties, horeca, beveiliging, technische dienst en schoonmaak gaat het bijvoorbeeld om een operationeel manager park, een operationeel manager verblijfsrecreatie, een financieel manager, een teamleider bouw en een online marketeer.