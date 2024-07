Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heeft Playmobil-speelplein in de zomervakantie

Attractie- en Vakantiepark Slagharen huisvest deze zomervakantie een speciale Playmobil-hoek. In het Overijsselse pretparkresort is tijdelijk een speelplein te vinden dat volledig in het teken staat van het bekende speelgoedmerk. Vakantiegasten kunnen zich daar "uren vermaken", meldt een woordvoerder.

Het Playmobil-gedeelte, gelegen achter de Sitting Bull Saloon, bestaat uit speeltafels, vitrines met bijzondere bouwwerken en grote Playmobil-poppen. Slagharen zorgt ook voor een kleurwedstrijd met kans op Playmobil-pakketten. Vanwege de ligging zijn in principe alleen gasten van het vakantiepark welkom.

Het speelplein blijft toegankelijk tot en met vrijdag 30 augustus. Playmobil is een Duits speelgoedmerk, bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de loop der jaren verschenen verschillende sets met thema's als ridders, piraten en het stadsleven. Anno 2024 zijn er drie Playmobil-pretparken; in Duitsland, op Malta en in Griekenland.