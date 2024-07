Oakwood Theme Park

Engelse pretparkbezoekers lichtgewond door noodstop bij drop tower

Enkele bezoekers van het Engelse pretpark Oakwood Theme Park hebben lichte verwondingen opgelopen tijdens een ritje in een drop tower. De 45 meter hoge vrijevaltoren Bounce kwam woensdagmiddag plotseling stil te staan door een automatische noodstop. Na afloop klaagden verschillende passagiers over pijn in hun onderrug.

De meeste betrokkenen konden hun dag vervolgen na tussenkomst door EHBO'ers. Enkele slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gegaan. Bounce, afkomstig van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, opende in 1999. Tussen 2016 en 2022 was de attractie dicht. Na een renovatie volgde een heropening.

In een verklaring legt Oakwood uit dat de inzittenden technisch gezien geen vrije val maken, omdat de gondel vastgemaakt is aan een kabel. Als het systeem een afwijking opmerkt, wordt de attractie automatisch stilgezet.



Intern onderzoek

"Zoals gebruikelijk is bij dergelijke gebeurtenissen plegen we overleg met de leverancier, die vandaag ter plaatse is", laat het management van Oakwood weten. "We hebben Bounce tijdelijk gesloten om de partij in staat te stellen om de werkzaamheden af te ronden en ons interne onderzoek te ondersteunen."