Europa-Park Erlebnis-Resort

Oeps: volgens Europa-Park won Nederland halve finale EK voetbal

Nederland heeft vandaag een kater vanwege de verloren halve finale op het EK voetbal, maar volgens Europa-Park is het toernooi heel anders verlopen. Het Duitse attractiepark vertoonde de wedstrijd tegen Engeland op een groot scherm op de binnenplaats van hotel Colosseo. Daarbij werd de score apart in beeld gebracht.

Europa-Park hield die stand zelf bij, maar daarbij was iemand aan het slapen. Toen Engeland in de laatste minuut van de reguliere speeltijd scoorde, werd het doelpunt op het Europa-Park-scherm toegekend aan Nederland. Zo kwam de eindstad uit op 2-1 voor Nederland, in plaats van 1-2.

De fout werd niet opgemerkt: minutenlang zagen toeschouwers hoe Oranje volgens het pretparkresort gewonnen had en in de finale stond, vertellen aanwezigen aan Looopings. In werkelijkheid kon het Nederlands elftal naar huis. De finale tussen Engeland en Spanje is zondagavond ook weer te volgen bij hotel Colosseo.